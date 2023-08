Joëlle HIST

Journaliste international, économique, politique.

Baccalauréat littéraire (option cinéma / audiovisuel).

Mastère spécialisé en journalisme à l'ESJ Paris - Master 2, contrôle, analyse et intelligence des données.

Actuellement rédactrice à Objet connecté, site consacré aux professionnels de l'internet des objets et appareils connecté ou encore à la réalité virtuelle.



Avant : l'Expansion.com, Corporate Africa (Londres), Le Journal du Parlement, la Fondapol.



Je vais débuter un doctorat en Intelligence économique et ai également une spécialisation en journalisme et de nombreuses expériences à mon actif.



Je souhaite continuer dans une activité liée à la recherche et l'analyse de données.



J'ai également des qualifications dans la gestion de projet (spécialisation de Master 2 chef de projet numérique territorial).



Quelques unes de mes publications :



Reportage / micro-trottoir / L'Expansion : êtes-vous prêts à travailler pendant 43 ans?

http://videos.lexpress.fr/economie/video-retraites-etes-vous-prets-a-travailler-pendant-43-ans_1276809.html



Londres, le British Museum se met à la réalité virtuelle

http://www.realite-virtuelle.com/londres-british-museum-realite-virtuelle-0508



[Flash] Trustwave renforce la sécurité des objets connectés

http://www.objetconnecte.com/trustwave-services-securite-cybersecurite-1707/



La ville à l’heure des Smart technologies, utopie ou réalité ? :

http://www.objetconnecte.com/ville-smart-technologie-realite-1507/



[Etude] McKinsey révèle ce qu’on ignore encore du potentiel de l’IOT :

http://www.objetconnecte.com/potentiel-des-objets-connectes-54354/



Le crowdfunding, allié de taille de l'IOT :

http://www.objetconnecte.com/chiffres-crowdfunding-2014-4307/



Les 4 chiffres de l’automobile autonome :

http://www.objetconnecte.com/4-chiffres-automobile-autonome-0607/



Zensors, objet connecté :

http://www.commentcamarche.net/news/5866520-zensors-un-sens-de-plus



LG, sortie du Lancet, intégrant Windows 10, aux Etats-Unis :

http://www.commentcamarche.net/news/5866520-zensors-un-sens-de-plus



Article pour l'Humanité / culture : exposition «Esprit mines » au Centre historique minier de Lewarde, dans le département du Nord :

http://www.humanite.fr/culture/la-terre-c’etait-le-charbon-de-l’art-brut-477798



Critique "Impardonnables" André Téchiné / L'Humanité, culture

http://www.humanite.fr/culture/une-echappee-venitienne-un-techine-fidele-lui-meme-477794



8e année, le festival international d’arts visuels / l'Humanité, culture :

http://www.humanite.fr/culture/en-auxois-morvan-il-y-des-expositions-dans-tous-les-cantons



Exposition d'art contemporain Balades dans les Yvelies / L'Humanité, culture

http://www.humanite.fr/culture/l’art-contemporain-en-balades-dans-les-yvelines-478047



interview : Marie-Christine Lebon et Jacqueline Ventura. Présentation des ateliers d'éducation thérapeutique du patient de l'hôpital Avicennes.

http://www.comitedesfamilles.net/nos-emissions-de-radio/emission-de-radio-du-mardi-10/article/decouvrez-le-programme-d-education



rubrique journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes :

http://www.comitedesfamilles.net/nos-emissions-de-radio/emission-de-radio-du-25-novembre/article/20-a-50-de-femmes-dans-le-monde





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Joomla!

Internet

Adobe Indesign