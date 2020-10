Joelle TOLEDANO

Chez SOFT COMPANY depuis 2013, je suis aujourd'hui chargée de recrutement sur le pôle SERVICE NUMERIQUE. Afin d'accompagner nos clients sur la réalisation et/ou l'amélioration de leur système d'information, je suis à la recherche de nouvelles compétences et expertises dans les domaines orientés objets et décisionnels.



Si vous êtes à l'écoute d'opportunité ou si vous souhaitez tout simplement donner un nouvel élan à votre carrière, n'hésitez pas à me contacter.



A bientôt!



Mes compétences :

Recrutement IT

Informatique de gestion

JAVA / J2EE

C# .NET

C++

Business intelligence

Finance de marché

Gestion de projet

Système d'information