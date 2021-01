Joffrey BOLONI

Digital, Data, Big Data, & Sécurité



Aujourd'hui et bien plus demain, la valeur des entreprises Digital, ainsi que celles qui le deviendront est dans la Donnée, sa protection et son exploitation.



Vision 360, Usages, Comportement, Ciblage, Analytics ... Prendre le temps d'apprendre de ses Données pour s'adapter et proposer de nouveaux outils à nos clients, nos utilisateurs et nos partenaires.



Pour accompagner la Transformation, Nous devons bâtir des SI hyper-connectés et sécurisés avec l'objectif de création de valeur.



Voilà ce qui m'anime.



Mes compétences :

Windows server

Citrix

Switching

Virtualisation Vmware

Management d'équipe

Chef de projet

Scripting

SAN

NAS Netapp

Cisco IOS

Cisco ASA

Gouvernance IT

Cisco devices

Nagios

SNMP

Krauthammer

VPN IP Sec/SSL

VMWare

Gouvernance

Firewall

VPN

Stockage

Réseau

Virtualisation

Windows

Active Directory

Microsoft