Sylvain LEFEBVRE

FORMATION

2007 : Formation Learning Tree 503 : Programmation avec Visual Basic 2005 (4 jours)

2007 : Formation Learning Tree 511 : Pratiques et modèles .NET (4 jours)

2006 : Formation Learning Tree 126 : Crystal Reports (4 jours)

2006 : Formation Learning Tree 132 : Administration de bases de données SQL Server 2005 (5 jours)

2006 : Formation Learning Tree 133 : Programmation côté serveur de SQL Server 2005 (5 jours)

2003 : Obtention du diplôme d’ingénieur informatique spécialité Génie Logiciel

2000 - 2003 : Cycle Ingénieur à l’Ecole Privée des Sciences Informatiques (E.P.S.I.) à Arras

1998 - 2000 : Cycle Préparatoire à l’Ecole Privée des Sciences Informatiques (E.P.S.I.) à Arras

1998 : Baccalauréat Scientifique, spécialité Mathématiques au lycée Notre-Dame à Cambrai



DOMAINES DE COMPETENCES .

- Langages : UML, Java, Shell, Visual Basic 6, Visual Basic .NET, C#

- Frameworks : .NET 1.1, .NET 2.0, .NET 3.5, .NET 4.0, XUnit, Moq, Specflow

- Internet : Php, HTML, Ajax, Javascript, ASP, ASP.NET

- Environnements de développement : Windev, Webdev, Visual Studio .NET 2005/2008/2010/2012, SAP R3/BW

- Bases de données : Access, MySQL, Oracle, SQL, Transact-SQL, SQL Server 7.0/2000/2005/2008, DTS, SSIS, Sybase

- Reporting : Crystal Reports XI, SSRS

- Méthodes : Merise, TDD, BDD, Agile (Scrum), Pair programming

- Intelligence Artificielle : Lisp, Prolog

- Gestion de projets : Pert et Gantt

- Outils : MS Project, Power AMC, WinDesign 7.0, Rational Rose, TestDirector, WinRunner, NDoc, DeployIt, Sonar

- Langues : anglais (niveau technique)



