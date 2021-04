Depuis plusieurs années je m'épanouis professionnellement dans l'ensemble des compétences techniques des collectivités (espaces publics, environnement, bâtiment, voirie et infrastructure...).

De la programmation au montage technique, financier et juridique dopérations jusquà l'achèvement et à la mise en place de la maintenance opérationnelle, jai acquis une expérience et un savoir fort, que ce soit dun point de vue technique, organisationnel que managérial.