Sylvain ROBIN

Actuellement Responsable d'Exploitation Logistique en SCAPARTOIS (coopérative d'achat et d'approvisionnement des centres E.Leclerc de l'Artois - 650 millions d'euros de CA - 65 points de vente), j'assure des missions orientées sur :



> l'amélioration continue du périmètre logistique sous ma responsabilité (périmètre SEC)

> le management et l'animation des équipes logistiques correspondantes

> le respect du compte d’exploitation et des budgets associés



Mes compétences :

Management

Organisation professionnelle

Rigueur dans le travail

Capacité relationnelle

Capacités d'analyse

Hygiène

Qualité

ISO

Environnement

Sécurité alimentaire

Ingénieur

Logistique