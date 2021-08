Bastien MARIVINT

Je suis né à Angers en 1986. Après avoir passé un bac Scientifique, je me suis lancé dans le domaine des mathématiques (par plaisir) et de l'informatique (par curiosité). L'institut des Mathématiques Appliquées (IMA) d'Angers correspondait donc à mes attentes. Ce choix a payé puisque j'ai découvert une discipline que j'ignorais et pourtant passionnante : la recherche opérationnelle.

Ces études puis une évolution au sein de Bimedia m'ont permis d'occuper le poste d'Analyste fonctionnel (IT Business Analyst) qui m'a conduit au poste actuel de Product Owner.

Cependant, je ne délaisse pas mes autres passes-temps divers et variés : développement informatique, sport et ornithologie.



Mes compétences :

Recherche opérationnelle

Développement Web et Objet

Analyse fonctionnelle

Developpement Java-J2EE

Agilité

Methode Agile

Scrum