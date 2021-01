Johan AMROUCHE

A partir d'octobre 2021, fin de formation MBA Expertise Comptable et Financière, je serai disponible pour réaliser des missions liées à la mise en place de solutions informatiques dédiées à la gestion de l'information comptable et financière



Habilité à régulièrement rafraichir mes connaissances en suivant des formations longues tous les 10 ans dans les domaines de la gestion d'entreprise (MBA gestion d'entreprise 2008-2010 - MBA Expertise comptabilité/finance de 2020 à ce jour)

Et à suivre des formations complémentaires spécifiques



Apprécie la réalisation de missions de gestion de projets SI à l'international tous secteurs d'activité