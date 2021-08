En tant que Chef de Projet Trame Verte et Bleue, j'oeuvre depuis près de dix ans à la structuration et au développement de l'expertise environnementale du réseau des Fédérations des Chasseurs d'Occitanie. Mes missions consistent à évaluer l'impact de projets de développement sur les continuités écologiques et à définir des mesures ERC adaptées. Ces fonctions m'amènent à élaborer des études techniques et des plans de gestion, à constituer des dossiers de réponses à appels d'offres et à appels à projets, ainsi qu'à encadrer des équipes et à animer des réseaux de partenaires.