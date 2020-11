Johan SERURIER

*** Flexibles et raccords ***



Grâce à une connaissance experte des produits et des techniques de mise en œuvre, ERIKS est votre interlocuteur privilégié pour le transfert de fluides :

• Un stock important et diversifié de tuyaux (caoutchouc, PVC, élastomère, silicone, inox, haute et basse pressions...)

•Un réseau européen de fournisseurs et de sous-traitants.

•Des gammes complètes de raccords et de colliers.

•Des moyens de production performants (atelier de montage, d’épreuve et de contrôle). Il existe une multitude de combinaisons possibles de tuyaux, raccords et méthodes d’assemblage. ERIKS vous aide à faire le meilleur choix parmi toutes ces possibilités. Au regard de vos besoins et attentes, nous vous proposerons un flexible technique ou, selon votre application, un flexible sur mesure. La priorité d’ERIKS est de toujours vous livrer un flexible au meilleur rapport technicité-prix.



Tuyaux et flexibles équipés : nos gammes de produits



Nous travaillons en partenariat avec les meilleurs fabricants de tuyaux. Notre gamme est composée de nos propres marques, ainsi que des tuyaux et raccords d’autres marques reconnues. Dans notre stock, des tuyaux, des tubes, des gaines, des flexibles équipés et des accessoires (raccords, colliers de serrage...) pour toute activité : chimie, vapeur, hydrocarbures, maintenance, abrasifs, laboratoires, alimentaires, air, gaz, haute pression, aspiration-refoulement, arrosage ... ERIKS peut également vous délivrer des certificats d’alimentarité, des certificats ATEX sur demande.



Flexibles PTFE

Pour une utilisation au contact de fluides agressifs, nous vous proposons des flexibles en PTFE tressés, PTFE lisse, PTFE convoluté, avec différrentes options (antistatique, 2 tresses inox pour le PTFE lisse, spire tenue au vide pour le PTFE convoluté) et différentes tresses (inox, polypropylène, PVDF, Hastelloy). Tous nos flexibles PTFE peuvent être livrés avec raccords sertis.



Flexibles PVC

Tous type de flexibles PVC assemblés jusqu’au DN200.

Flexibles composites



Flexibles métalliques

•Gamme « standard » : Tuyau en acier inoxydable selon notre propre design INOX 316L avec une tresse en INOX 304.

•Gamme « spécial » : Tuyau en acier inoxydable selon notre propre design pour classes de pression plus élevée, INOX 316L avec une tresse en INOX 304.

•Versions spéciales : Tuyau métallique double enveloppe ; Dog leg ; Tuyau chauffant



Flexibles métalliques : découvrez notre gamme Goodall® MetalVisor



Flexibles hydrauliques

Notre propre marque FlexionTM représente les activités d’ERIKS dans le domaine des systèmes hydrauliques et pneumatiques (flexibles, embouts, adaptateurs et raccords tournants). La société dispose de moyens de production faibles pour un montage et un assemblage sur mesure grâce à une étude technique poussée. Il est également possible de développer des raccords et collecteurs spécialement étudiés dans des laboratoires d’essai de pointe.



Raccords : nos gammes de produits



Les raccords proposés par ERIKS allient qualité, sécurité et performance :

•Raccords demi-symétriques, à cames, express

•Raccords de vidange, de soudure

•Raccords pour laboratoire, l'alimentaire, l'aspiration et refoulement, l'arrosage

•Raccords pour air comprimé

•Raccords autobloquants...



Tuyaux PVC et gaines : nos gammes de produits

• Tuyaux d’aspiration et/ou de refoulement

•Gaines aspiration / évacuation / refoulement

•Gaines CP

•Tubes air comprimé



Colliers de serrage : nos gammes de produits



Accessoires : nos gammes de produits

• Tresse supplémentaire

•PYRO jacket (résistant à la chaleur)

•Spirale de protection

•Spirale anti pli



