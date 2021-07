Fort de plusieurs années d'expérience dans les domaines du développement web et de la gestion de projets, je propose aujourd’hui mes compétences entant que freelance.

Spécialiste dans le développement Front end et Back end, j'utilise des technologies telles que :

• HTML5/CSS3/JS, Sass, Foundation, Jquery, AngularJS...

• PHP, SQL, Wordpress, Framework PHP tel que Laravel, SlimFramework etc...



Le web étant avant tout une passion qui s’est révélée, je continu ma formation au gré des évolutions pour proposer des solutions toujours plus adaptées aux objectifs et enjeux de mes clients.

Pour retrouvez mes projets et références, je vous invite à visiter mon site web : http://florent-serurier .fr

Pour tout autre renseignement ou étudier avec moi votre projet, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse florentserurier@yahoo.fr



C’est avec plaisir et grand intérêt que je travaillerai avec vous pour valoriser votre présence et/ou votre business sur la toile.



Mes compétences :

Php

Développeur web

WordPress

Laravel

Responsive Design

AngularJS

CSS 3

HTML 5

Git

Slim Framwork

Sass

Javascript/Jquery

Foundation