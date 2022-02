Bonjour,



Quelles sont les qualités d’un bon Manager de Production ?



Ma capacité à m'adapter et à communiquer efficacement, pour faire en sorte que toutes les parties prenantes soient disposées à suivre des objectifs communs et à développer un travail d'équipe interfonctionnel efficace, soutient mon leadership fondé sur des valeurs d'intégrité, de fiabilité, de respect et d'esprit d'équipe.



En constante évolution dans un environnement multinational complexe, je dois utiliser des méthodes de travail agiles et flexibles, sans oublier de penser de manière stratégique et opérationnelle, et sans perdre de vue les objectifs à atteindre, dans le but de maximiser les capacités de l’équipe tout en mettant l’accent sur la sécurité et le bien-être de mes équipes



Je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles perspectives afin de m'épanouir professionnellement et atteindre mes objectifs personnels.



Je suis ainsi à l'écoute de nouvelles opportunités et disponible pour répondre à vos sollicitations ou volonté d'échanger.



Bien cordialement



Johann Fontebasso

email: j.fontebasso@gmail.com

Tel: 07 70 11 30 14



Mes compétences :

SAP

Pack office

Rugby

Toulouse et Midi Pyrénées

Gestion de projets

Gestion de production

Lean Manufacturing

Supply chain

Aéronautique

Supplier Monitoring

Teamwork

