Johann SCHAEFFER

Dynamique et passionné par mon métier... toujours la volonté d'apprendre



Administration réseaux et systèmes.

Administration domaine Active Directory

Gestion parc PC

Etude et mise en place solutions lié aux TIC



Formation suivie :



- 2005 -

*(2113) Conception de la sécurité pour les réseaux Microsoft



Obtention des certifications Microsoft :



- 2005 -



*(2144) Administration d'un environnement Microsoft Windows Server 2003



*(2194) Planification, implémentation et maintenance d'une infrastructure Active Directory Microsoft Windows Server 2003



- 2010 -



*(5909A) Introduction à l'installation et à la gestion de MS Exchange Server 2007



*(5616A) Analyse et résolution des problèmes dans l'utilisation de MS Exchange Server 2007



Mes compétences :

GLPI

Exchange 2007

Gestion parc informatique

Active directory et Services réseaux

Active Directory + GPO

DHCP DNS IIS WINS Antivirus

VMWare

Veeam

Sauvegarde et archivage