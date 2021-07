Mon expérience en entreprise m’a permis d’obtenir une certaine autonomie et polyvalence dans mon travail. J'aime le travail d'équipe, adore l'informatique et me former sur de nouvelles choses ne me fait pas peur !



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Dreamwaver

MAYA

Prestashop

Expeditor Inet

Excel

Word

langage HTML

langage CSS

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop