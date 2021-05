Johanna JAEGER

Issue d'une formation de type Bac + 2 avec une expérience significative et diverse où j'ai pu mettre en évidence mes qualités relationnelles et professionnelles dans un soucis de parfaire mes connaissances, d'améliorer ma capacité de travail et ma persévérance qui m’ont permis de progresser dans mes fonctions et mes responsabilités. Idéalement je souhaiterai occuper un poste polyvalent qui allie organisation, communication, créativité et administratif.



Prête également, le cas échéant, à suivre une formation dispensée par l'entreprise pour pouvoir me rapprocher de la mission que l'on me confiera sur le long terme.



Intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies, les langues étrangères et la culture.



N'hésitez pas à me laisser un message si vous pensez que je peux correspondre à vos attentes ou discuter d'un projet professionnel éventuel qui peut nous rassembler.



Compétences



• Accueil physique et téléphonique

• Aide à la prise de décision et diffusion de l’information

• Gestion d’agenda , prise de rendez-vous, planning

• Correspondance, gestion de bases de données, aisance rédactionnelle,

publipostage

• Montage et suivi de dossiers (demandes de subventions, relances adhérents/

clients

• Enregistrement de pièces comptables , préparation et classement

• Saisie factures/devis

• Création d’outils de communication : visuels, brochures, catalogues

• Maîtrise Word/Excel, Photoshop/Quark x press/Internet et connaissance

Powerpoint, ciel gestion commercial, Access.

• Environnement Mac & PC : élaboration projet formation.







Mes compétences :

Formatrice

Expositions

Médical

Audiovisuel

Infographiste

Communication

Informatique