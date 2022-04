Norbert JAEGER

Créateurs de sites internet, Cekome 68, Cekome67,Cekome 54 et Cekome 69 s’approprient un espace qui ne cesse de croître : le web ! Ce qui est aujourd’hui le 1er outil de communication au monde, nos agences le mettent à votre disposition, en Alsace dans les Vosges et depuis janvier 2016 en Rhône Alpes.



Cekome propose des solutions Internet sur mesure. Adaptés à vos besoins spécifiques, nos produits s’adaptent également à leur époque : au contact des nouvelles technologies, notre Pôle Recherche & Développement est une fontaine de Jouvence !



A ses côtés, les Référenceurs vous apportent une visibilité sans pareille (moteurs de recherche, géolocalisation, réseaux sociaux, etc.), tandis que les Graphistes/Webdesigners donnent vie à votre site internet, qui, grâce à eux, devient véritablement le vôtre.



Il s’agit pour nos équipes de mettre à votre service les immenses potentialités qu’offre le web, et de vous garantir un site internet accessible et simple à administrer.



Performance, Présence et Personnalité, c’est comme les maîtres mots.



Cekome, c’est : 5 ans d’existence, 18 collaborateurs, une moyenne d’âge de 24 ans (Oups on a oublié quelqu’un : 27,4 ans), 60 sandwichs/semaine, 284m de scrolling/jour, 480 litres de café/an, 695 Abonnés, 23400km parcourus/mois. Cekome, c’est une formule devenue célèbre : « Penser global, agir local ! ». Bref, Cekome : c’est surtout apporter des clients à nos clients… Enfin, à vous de voir. CEKOME vous voulez !



Mes compétences :

Management

Innovation

Hôtellerie

Tourisme

Gestion de projet

Centres de profits

Créativité

Formateur