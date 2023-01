Johanna RIVAS

Bonjour,



Je m'appelle Johanna j'ai 26 ans, je suis actuellement en préparation du diplôme Master 1 Responsable Qualité Sécurité Environnement, à l'université des métiers d'Avignon.

Je souhaiterai par la suite préparer un Master 2 Management QSE ou management de la sécurité industriel, ce milieu professionel me plait beaucoup et je souhaite acquérir les compétences nécessaires pour piloter des projets en terme de qualité, sécurité et environnement à la suite de mes études.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Internet

Audit interne

Autonomie professionnelle

Compétences organisationnelles

Esprit d'équipe

AMDEC

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Compétences outils de communications