Je suis JOHN-KUYU-MAZALA de nationalité congolaise de la RDC ( Rep .Démocratique du Congo).

Je vis a KINSHASA actuellement , apres avoir passer depuis 1998 dans les Escales:

KASAI OCCIDENTAL / Tshikapa - Ntambwe Kabongo , Kamako , kabungu , Mayi munene , Ndjoko punda ,KANANGA .

EQUATEUR : -MBANDAKA , LISALA , BUMBA .( Mbandaka Chef d'Escale Air Kasai et Representation CAA/Compagnie Africaine d'Aviation )

NORD-KIVU: GOMA ( Chef d'Escale Air Kasai / Chef d'Escale Adj. et charge des Frets CAA/Compagnie Africaine d'Aviation )

KINSHASA: Delegue commercial, Chef d'Expedition Frets , Caissier auxiliaire , Responsable OCC/ Operation Control Center.

Je suis actuellement AUDITEUR & INSPECTEUR QUALITE&SECURITE, Charge des OPS SOL&SURETE











Mes compétences et formations professionnelles : Digne de confiance et responsable, honnête prêtant attention aux détails, nature calme et patient, excellente capacité de communication et écrite, ouvert et persévérant

Gestion

Management commercial

Responsabilité sociétale des entreprises

Administratif

SMS ECONOMIQUE