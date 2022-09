John PETREAU

Après 7 années de gestion d'entreprise, je suis devenu maitrisant dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise. De sa création, son développement, sa consolidation, sa croissance aussi bien interne qu'externe, ses difficultés, sa cession ou sa dissolution...



Le secteur du services à la personne m'a permis d'aiguiser mon management et de devenir expert des ressources humaines.



Je recherche un nouveau projet qui me permettra d'acquérir de nouvelles compétences et au travers duquel je pourrai me surpasser.