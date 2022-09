John PIGERET

Mes débuts en programmation étaient il y à environ 15 ans quand j'ai découvert la programmation. En 2005 je suis entré à l'EPITECH.

Un détour par l'Australie de 4 mois, dans le cadre de mes études, au delà de la découverte culturelle, ceci m'a permis de perfectionner mes acquis en anglais.

Après 10 mois passés en Chine, dans le cadre du cursus à l'EPITECH.

Après avoir passé un an et demi sur un projet visant à équiper une population de plus de 10000 personnes de Téléphones mobiles équipés Windows Mobile 6.



Parlant bien l'anglais, et ayant des bases en chinois, j'aime la découverte.

Ancien Développeur C/C++ sur terminaux Windows Mobile, Linux.

J'ai développé des compétences de chef de projet, MOA, Conseil, Ingénieur Avant-ventes axé autour de la mobilité.

Chez Citrix en tant que qu'ingénieur avant-ventes Spécialiste Mobilité. J'animais webinar, présentation du produit, découverte et conseils autour des besoins qu'ont les clients.

A l'aise en équipe, aimant avoir des responsabilités, je suis satisfait quand le travail est fait correctement et dans les temps.



Ma plus grande faculté étant d'apprendre rapidement.



Désormais à mon compte, je propose des conseils & études pour des projets de mobilité en entreprise.



Mises en relation direct sur viadeo par email: enoola[AT]gmail[DOT]com



Mes compétences :

Conseil

Industrialisation

Apple iOS

Android

Conduite du changement

Formation

Avant vente

Mobilité

EMM

Gestion de projet