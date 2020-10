Johnny YVARD

Concepteur développeur d'applications passionné par différents langages en recherche de nouvelles opportunités sur Nantes et sa région.

Ma formation alliée à mon côté autodidacte me permettra de vous apporter mes connaissances sur différentes technologies.

Les fonctions que j'ai occupées jusqu'à présent nécessitaient des qualités de rigueur, d'organisation et une certaine réactivité pour lesquelles j'ai toujours su donner satisfaction auprès de mes employeurs.

Travailleur et persévérant, je sais m'intégrer rapidement au sein dune équipe et m'adapter aux tâches qui me sont confiées.



J'ai oeuvré en 2018, à développer en Django une plateforme de mise en relation des entreprises et des personnes porteuses d'handicap afin d'aider ces dernières à s'inclure par le Numérique.

Dernièrement, je personnalisais des produits Microsoft pour des cabinets d'expertises comptables et des sociétés de logistique.



Persuadé que ces quelques mots ne peuvent totalement vous révéler ma personnalité, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous convaincre de ma motivation et de l'intérêt de notre collaboration.