Johnson RATSIMANDRESY

GESTION DE PROJETS



- Définition des programmes d’extension, de construction de centres commerciaux ou ensemble immobilier « Multi Fonctionnel »: budgets et planning de la conception à la réalisation,

- Définition, dimensionnement et gestion des contrats de l’équipe de conseils et de Maîtrise d’œuvre,

- Direction, coordination et contrôle des études,

- Montage de projets rédaction des conditions financières et techniques des acquisitions de terrains, de vente en VEFA, EDDV, de dossiers locatifs : CPTA, conditions de livraisons des cellules louées ou vendues,

- Montage des dossiers de gestion future du site (A.S.L, Association des Commerçants, règlements intérieurs, contrats divers de surveillance et d’assistance technique, etc..),

- Montage et suivi des autorisations: permis de construire, dossier loi sur l’eau, dossier d’installations classées, CDAC, Etudes d’impacts, études ESSP, Enquête publique,

- Organisation des appels d’offres, négociation et gestion des contrats de travaux des entreprises,

- Livraison des ouvrages aux différents partenaires : promoteurs, investisseurs, locataires, acheteurs



Mes compétences :

Project Manager

Immobilier commercial