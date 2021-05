Jonathan BOISSINOT

Diplômé de Sciences Po Paris, mes expériences au service dadministrations publiques (Ministère de la Culture, Centre National du cinéma, Mairie de Paris), de médias télévisés (France Télévisions) et dacteurs associatifs mont conduit à acquérir de réelles compétences en matière de gestion de projets, de politique culturelle (gestion logistique et budgétaire, communication, évaluation et reporting) et de production audiovisuelle (création de contenus vidéos pour le web, les réseaux sociaux et la télévision et connaissance fine de la post-production vidéo).



Cest aussi au travers dexpériences personnelles que mon intérêt pour le secteur de la culture et de l'audiovisuel s'est affirmé. J'ai ainsi écrit et réalisé 7 courts-métrages, 3 clips musicaux et co-réalisé un documentaire, dans le cadre de lassociation Red Pear Production que je préside.

Mes compétences :

Gestion de projet

Politiques publiques

Production audiovisuelle

Communication online

Communication visuelle

Post production