Bonjour,

très expérimenté en techniques audiovisuelles de la post-production, pratiquant parfois le montage, j'ai une grande autonomie avec les matériels, logiciels, stockage et traitement des images vidéo tout au long de la chaîne de fabrication.



L'expérience de travailler avec des petites entreprises jusqu'aux grands groupes, m'a appris à adapter ma communication.

Je veille à produire un travail de qualité, évoluant selon les situations, seul ou en équipe et je parle en anglais si besoin.



Mon cv contient les informations essentielles, contactez-moi pour plus de précisions. Je suis intéressé par des fonctions utilisant en partie mes compétences pour développer d'autres possibilités. A bientôt.

Cédric POURRET



Mes compétences :

Montage

Communication

Informatique

Adobe Photoshop

Audiovisuel

Web

Cisco