Jonathan BOUSSEAU

Au fil de mes 13 années dexpérience, dont 8 ans chez SFR, jai acquis de solides compétences en management et gestion de projet, une expertise technique, ainsi quune connaissance approfondie du métier des Télécoms.



Jai mené de bout en bout, de la phase détude jusquà la mise en production, des évolutions, des projets, des chantiers de refonte et cela sur diverses applications.



Mes qualités de management mont permis de rester exigeant envers moi-même autant quenvers les autres tout en conservant un environnement de travail sain et convivial.



Je cherche constamment à optimiser la production de mes collaborateurs en adaptant mon discours et mes méthodes afin de développer leurs potentiels respectifs.