Jonathan DAMIENS

Après un travail acharné, et mon diplôme dans les valises (BTS design de communication espace et volume), je suis à la recherche d'un premier emploi dans ce domaine.



Je souhaite un employeur audacieux, qui n'aura pas peur de faire confiance à un jeune diplômé, car malgré tout à l'école on en apprend des choses.



Pour moi, l'école est un très bon apprentissage pour connaître l'essentiel, et le monde du travail, une belle manière de mettre à profits mes qualités tout en apprenant sans cesse.



Faites moi confiance, je ne vous décevrai pas!



Mes compétences :

Microsoft Excel

Dessin technique

Dessin

AutoCAD

Microsoft Word

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Photographie

Adobe Photoshop