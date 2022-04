Jonathan DANIELSEN

CONSEIL/COACHING EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE – PUBLIC CADRES ET DIRIGEANTS



Mobilité : interne, externe, accompagnement dans la prise de poste ou de responsabilités, préparation aux entretiens de recrutement, aide à la décision, CEP, création d’entreprise



Reconversion : Identification du projet et des compétences transférables, travail sur les freins et atouts, passation de tests de personnalité et d’aptitudes



Formation professionnelle : montage de projets mobilisant le plan de formation, le CPF ou le CIF en lien avec les OPCA et le FONGECIF

Animation séminaires de formation : TRE, LinkedIn, training recrutement, statistiques marchés





ORGANISATION ET ANIMATION D’EVENEMENTS SUR LES THEMATIQUES DU MARCHE DE L’EMPLOI ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE :



Evènements : Salons emploi, Matinales, Jobdating, Conférences thématiques



Interventions : Universités/Ecoles et partenaires



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Outplacement

Monter en compétence des collaborateurs

Consultant

Coaching