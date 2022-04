Jonathan DARABU

Jeune diplômé de formation d'ingénieur généraliste, avec une spécialisation en qualité sûreté de fonctionnement:



- avec 6 mois d'expérience à Valeo Vision (Blois) en tant que stagiaire qualité fournisseur.



- Connaissances des référentiels qualité environnement, ainsi que des outils qualité (MSP, QRQC,PDCA, six sigma, AMDEC)







Mes compétences :

Iso 14001

sap

ARBRES DEFAILLANCES

Iso 9001

AMDEC/PFMEA

Sureté de fonctionnement-loi de fiabilité

Maîtrise statistique de procédés

Six sigma

Solid Works

Catia v5

PL7Pro

Microcontrôleurs PIC

Pack office

VBA macro Excel

ANSYS Workbench

QRQC

Arbre des causes