Jonathan DASSÉ

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Energie, l'Eau, l'Environnement dans la filière Hydraulique, Ouvrage et Environnement j'ai développé des compétences me permettant de travailler dans les domaines de l'hydraulique, du génie civil et de l'hydroélectricité.



J'ai commencé, en février 2015, un double diplôme à l’institut Administration des Entreprises de Grenoble dans le but d'obtenir un master de management en entreprise. Ce double diplôme me permet de développer des compétences en lien avec le métier d'ingénieur comme la gestion d'équipe, la gestion de projet, la négociation et la gestion budgétaire. Il me permet également d'aborder des fonctions transverses au métier d'ingénieur comme l'économie, le droit, l'achat, la stratégie d'entreprise et le marketing. Le but de cette double formation est d'acquérir la double compétence Ingénieur/Manager. Diplôme espéré pour Janvier 2016.



Mes compétences :

Hecras

Abaqus

Gestion de projet

Autonomie

Relationnel

Microsoft Office

Hydraulique

Hydroélectricité

Génie civil