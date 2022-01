Ingénieur Grenoble INP - ENSE3, spécialité : Hydraulique, Ouvrages et Environnement. Master Management Administration des Entreprises.



Haute conception éthique et sociale de lactivité professionnelle. Qualifiée pour effectuer des activités concernant la gestion intégrale et conception des projets dingénierie hydraulique et management des ressources en eau. Développement des missions de manière responsable. Capacité de leadership, autonomie et travail en équipe.