Jonathan-David SCHRÖDER

Informatique

3 ans : PHP, MySQL, Drupal 6 & 7

1 an : Wordpress

5 mois : Symfony 1.4/Doctrine, Java, Solr/Lucene

4 mois : interactions Asterisk et Drupal

3 mois : conception ergonomique d'interfaces graphiques web / téléphonie

2 mois : clients & serveurs GIS OpenStreetMap, cartographie indoor : OpenLayers, PostGIS, Mapnik, Nutiteq Maps lib for Android

2 ans : C, C++

7 ans : Linux



Systèmes embarqués

1 semaine : Flexray, CAN

2 semaines : RS232, Pyserial, capteurs tactiles capacitif

3 semaines : C/ASM Microchip PIC et ARM

1 semaine : VHDL



Mes compétences :

Entrepreneur

International

NTIC

Open Source

Web