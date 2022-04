Jonathan DE SAINT RIQUIER

Actuellement en formation pour acquérir le SSIAP3.

Ayant déjà eu une approche réussie dans des entreprises spécialisées en système de sécurité incendie tel que les groupes Cemis SSI, Eurofeu, SSI Services et DEF. Je dispose de bonnes qualités relationnelles ainsi qu'une connaissance des normes en vigueur. Je sais rédiger un rapport d’intervention dans les conditions normatives et participer a des commissions de sécurité .

Extrêmement motivé, autonome, mobile géographiquement et capable de m’adapter rapidement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Reconnaissance