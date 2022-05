Sebastien LENTZY

Recherche un poste de responsable secteur en maintenance



Depuis mes débuts dans le petit monde de la détection incendie j'ai pu acquérir chez les trois principaux constructeurs diverses connaissances, diverses approchent et une aisance dans l'univers du multimarques. A présent intégré au sein de FINSECUR je mets a profit mon expérience, mon savoir-faire et mon savoir-être, mais acquière aussi de nouvelles compétences en évoluant au poste de chargé de contrats . En charge de 2 Techniciens et de divers contrats de détection incendie dans les Hauts de France mes tâches sont:

- Planifier les interventions

- Veiller au respect des contrats

- Etre un support technique pour les techniciens

- Validation des divers documents lié a la maintenance

- Etablir les devis

- Procédé aux relance de recouvrement

- Etre l interlocuteur terrain entre le client et mon entreprise.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Sécurité

Esprit d'équipe

Méthodologie

Organisation

Microsoft Excel

Microsoft Word

Barman

Prévention des risques

Habilite chimie niveau 2

Habilite caces

Habilite amiante

Formation DI 2

Formation CMSI 2

Certification cnpp sdi2 cmsi2 module A.B.C

Amiante Sous Section 4

Sage