Jonathan DEAGE

Après une première expérience du contact commercial en tant que commercial sédentaire, j'ai choisi d'evoluer vers un poste un de commercial itinérant. Je suis en charge du développement et la distribution de la gamme de réseau d'air comprimé AIRnet sur un secteur grand Est en collaboration avec les différentes marque du groupe Atlas Copco qui diffuse la gamme. Il s'agit donc d'un première expérience sur la route qui a commencé il y a déjà un an...

Je développe ainsi différentes compétences tant techniques que commerciales. Je peux faire confiance en mon goût du défi et mon ambition sans limite pour attendre les objectifs fixés.



Mes compétences :

Vente B2B