Jonathan DEBONNAIRE

Chef d'entreprise de la société Animazoo, une société spécialisée dans la livraison à domicile d'alimentations et d’accessoires pour animaux aux particuliers est professionnelles , nous avons pour but de simplifier le quotidien de nos clients, la vie actif ne laissant pas forcement le temps ou ils n'ont pas de moyen de locomotion ou encore même des soucis de déplacement animazoo intervient à ce moment pour eux et leurs animaux préférés.

Pour garder un maximum d'efficacité et de disponibilité, nous avons choisi de limiter notre activité à 45 km autour de notre dépôt, nous apportons tous les avantage d'un magasin sans ce déplacer.

Une expérience professionnelle et personnelle mise à disposition de notre clientèles.

http://nord-animazoo.wix.com/animazoo