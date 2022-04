Jonathan DEBOUBERT

Dans le cadre de ma formation professionnelle de développeur logiciel au centre de formation de l’AFPA Roubaix, je suis à la recherche d’un emploi en tant que développeur informatique.



Fort de mes connaissances acquises depuis le mois de septembre 2015, je possède d’ores et déjà de bonnes connaissances dans le langage C#, dans la création et l’intégration de bases de données ainsi que la création de sites web.



Toujours en quête de connaissances sur les nouvelles technologies, je suis prêt à vous suivre dans vos projets afin de vous apporter mes connaissances et approfondir mon expérience.



Mes compétences :

eCommerce

SQLite

SQL

Restaurants

Personal Home Page

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Magento

JavaScript

Java

HTML5

Drupal

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator