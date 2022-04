Jonathan DECOTTIGNIES

Depuis plus de 12 ans, j’œuvre dans le domaine de la gestion des déchets à la charge des collectivités territoriales.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir et de développer de solides compétences :

- Passation, analyse et suivi de marchés publics (pré-collecte, collecte, déchèteries, traitement) ;

- Gestion technico-économique des déchets (collecte, centre de tri, unité de compostage, déchèteries, …)

- Commercialisation des matières secondaires (métaux, papiers/cartons, plastiques, …) ;

- Développement de projets : construction d’une déchèterie, collecte de l’amiante, résorption des points noirs de collecte, optimisation de la collecte des déchets, développement de nouvelles filières de valorisation de déchets (plâtre, films plastiques, DDS, DEA, …), Economie Sociale et Solidaire, …

- Gestion et développement financier

- Veille, analyse et application réglementaires ;

- Communication, développement relationnel ;

- Management d'équipe ;

- …



Mon expérience me permet d’appréhender au mieux les besoins et attentes des collectivités et des clients dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets, de la propreté et du service mais également d'envisager l'intégration de l'économie sociale et solidaire dans le cadre des projets à mener.



Au travers de mes activités professionnelles j’ai toujours priorisé la rigueur et l’investissement dans le travail, l’écoute et la communication, la persévérance et l’organisation.



Le domaine de la gestion des déchets nécessite des capacités que j’ai toujours mis en œuvre au quotidien : être force de proposition, avoir le sens de l’innovation, de la persuasion et de la négociation, concrétiser les projets, anticiper les évolutions (réglementaires, sociales, environnementales, financières, …), avoir un esprit d’analyse et de synthèse, être à l'écoute, savoir faire respecter les règles tout en communicant, savoir s'adapter au public visé (contribuable, techniciens, élus, industriels, agents de prestations de service, ...)



Mes compétences :

Déchets

Collectivités locales

Environnement

Méthanisation

Recyclage

Développement durable

Valorisation

Commercial

Traitement des dechets

Négociation

Communication

Management

eco-orgnanismes