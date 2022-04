Jonathan DEHEUL

Je souhaite participer, à l'expansion d'une entreprise, dans le domaine informatique. Je recherche un poste me permettant de mettre en avant mes compétences informatiques que ce soit dans les domaines du développement, de la gestion de base de données ou dans la gestion d’un parc informatique.



Mes expériences m’ont permis de travailler aussi bien dans le développement, que dans la maintenance, que dans la gestion d’une base de données et dans la création de pages web. De plus j’ai une connaissance des technologies de télécommunication grâce à mes expériences dans des centres d’appels. J’ai depuis plus de 12 ans eu à gérer des réseaux informatiques contenant plus d’une centaine de postes, et une vingtaine de serveurs.



Mes compétences :

Prestashop

Visual basic

Administration réseaux

Microsoft Office

Sage

Administration Windows 2008

Hyper-V

Cegid

Wi-Fi

PHP

Joomla

Active Directory

SQL

Microsoft Access

HTML

Gestion de projet informatique

Réseau