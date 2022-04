Jonathan DELATTRE

Six années d'expérience dans la gestion de projets de marketing digital et plus de quatre ans à travailler pour des acteurs de différents secteurs d'activités comme consultant digital analytics.



Doté d'un esprit analytique, d'un solide sens de l'organisation et polyvalent j'aime travailler dans un environnement dynamique et multi-culturelle.



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Flash

Gestion de projet

Management

Média

Multimedia

Plan Media

Stratégie

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Web

Web-marketing

Webdesign

Webmarketing