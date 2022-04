SERVICES : Direction Artistique // Web Design // Illustration

DOMAINES : Web // Print // Illustration // Multimedia



SITE INTERNET : http://www.jonathan-delaunay.fr/

E-MAIL : contact@jonathan-delaunay.fr

CV : http://www.jonathan-delaunay.fr/wp-content/uploads/2014/02/DELAUNAY-cv-graphic-2014-WEB.pdf

BOOK : http://www.jonathan-delaunay.fr/wp-content/uploads/2014/02/DELAUNAY-portfolio-2014-WEB.pdf

TEL : 06 15 28 09 73



REFERENCES : Lindt, Marie Claire, Venum, Valege, Akai, Ikiosque, Venise Collection, Tokai, Chocolat Only, Broadcastor, Tila March, Geant De La Fete, Alter Ego



BIO : Bonjour à tous,



Je suis un graphiste multimédia et directeur artistique junior de 28 ans spécialisé dans le web et l’illustration. Je pratique les arts graphiques depuis mon plus jeune âge ayant depuis toujours la passion de l’image. J’ai fait mes études en Bretagne où j’ai appris la rigueur et la technique indispensable au métier. Par la suite j’ai pu faire mes premières expériences professionnelles dans le sud de la France et ainsi appréhender les contraintes du terrain.



J’ai suivi mon chemin à Paris pour y trouver un poste de graphiste en agence et après 4 années de travail intensif, j’ai été promu Directeur Artistique. J’ai dirigé le pôle créa pendant 1 an et travaillé ainsi avec Lindt, Marie Claire, Valege et bien d’autres. Depuis janvier 2013 je vole de mes propres ailes et je suis maintenant à votre disposition en tant que directeur artistique indépendant.



Mes compétences :

Fireworks

Illutrator

Photoshop

Flash

Indesign

Création de sites internet

Création de boutiques en ligne

Html Css

Création d'identité visuelle

Création de stand

Webdesign

DAO

Graphisme

Web

PAO

Webdesigner

Graphiste

communication visuelle