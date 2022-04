Jonathan DELELIS

Cadre dynamique, de formation juridique, j’évolue depuis plusieurs années dans le secteur de la grande distribution .



Mon management repose sur de l'exigence, de la confiance et de la bonne ambiance auprès de mes équipes, au quotidien.



Force de propositions et d'initiatives, j'aime être moteur au sein d'un groupe et susciter l'envie au sein de mes équipes. Toujours en recherche de solutions d’amélioration, j'aime faire progresser les hommes qui m'entourent et les résultats de mon périmètre.



Fort de mes expériences , je pratique un management au quotidien de proximité , aime construire avec mes équipes et être à l’écoute pour améliorer le confort de travail de mes collaborateurs et le confort d'achat des habitants tout en assurant les résultats économiques de l'unité commerciale.



Mobile au niveau national et international, j'aime les opportunités me permettant de mettre mes capacités au service d'un marché/d'un service, d’accroître mes compétences et pouvoir découvrir de nouveaux environnements. J'ai le gout du challenge et aspire pouvoir me surpasser dans le respect de valeurs humaines fortes.



Co dirigeant, je participe à la mise en place de la politique magasin , construis et porte toutes les décisions nécessaires à la réalisation des ambitions à terme. Responsable de l'animation commerciale et habitants, je propose et construis un commerce innovant en cohérence avec le besoin des habitants , en m'appuyant sur les relais de communication modernes ( tract, radio, réseaux sociaux,...) .









Mes compétences :

Construire mettre en place et piloter les pro

Adaptabilité et esprit d'initiative

Ecoute client

Accompagner

Leadership