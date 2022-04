Actuellement étudiant sur Nice en DUT GEA option GMO je suis en recherche de stage pour compléter et étendre mon expérience ainsi que mes connaissances professionnelles.

A la suite de mon DUT je compte continuer mes études dans une école de commerce et pourquoi pas avec un cursus à l'étranger.

Dynamique et travailleur je n'aime pas laisser un travail inachevé, de plus je suis toujours a l'écoute et curieux de connaitre un maximum d'information.