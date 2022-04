Jonathan DEREGNAUCOURT TURGY

À Sin-le-Noble dès juin 2019, en recherche d'un poste d'assistant administratif, agent d'accueil, secrétaire.



Mes compétences :

Word

Excel

Internet

Webmaster

Gestion des ressources humaines

Extranets

Encaissements et décaissements

Réservation et Hébergement

Contrôle qualité

Informatique

Clientèles Groupes & Individuels

Relances d'impayés

Approvisionnement et achats

Tourisme

Accueil

Mise en page

Chorégraphie

Théâtre

Gestion de projet

Planification

Communication

Réseaux sociaux

Encaissement

Formation

Création de site web

Pricing

Yield management

Organisation du travail

Organisation d'évènements