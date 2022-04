Jonathan DEROUBAIX

Bonjour à tous, je suis Conseiller en Insertion Professionnelle en recherche de poste, et heureux de vous accueillir ici sur ma page. Pour toute question ou pour tout dialogue n'hésitez pas à m'ajouter à votre liste de contacts:



Anciennement Equipier de commerce pour la grande distribution et Conseiller clientèle pour un prestataire d'EDF j'ai aussi de l'expérience dans le baby sitting et dans la vente de vêtements sur les marchés d'Amboise et de Blois.



J'aime le travail en équipe. Je suis quelqu'un de souriant, autonome et je sais prendre des initiatives. Je sais faire la part des choses entre ma vie familiale et ma vie professionnelle.

Je reste mobile aux alentours d'Amboise (rayon de 50 km).



Merci de votre visite sur mon profil, et qui sait peut être à bientôt?



Mes compétences :

Accueillir Du Public

Écoute Active

Informer Et Orienter

Travailler En Equipe

Autonome

Analyse Des Besoins

Bon Relationnel

Patient

Word

Open Office

Accueil Téléphonique

Internet

Réseaux sociaux

Internet Mobile

Mise En Place De Projet

Conseil Client

Conseil Bénéficiaires

Logiciel SAP

Logiciel GTA

Prend Des Initiatives

Volontaire

Organiser

Création De CV

Création De Lettres De Motivations