Jonathan DETAILLEUR

Jonathan de tailleur responsable stock dans la société celumat et à l écoute du marché. Je gère une équipe de 15 caristes.J établi les planning pour l équipe de semaine et de week-end ,aussi les congés. Je veille au bon fonctionnement du stock et aux chargements. Je contrôle les commandes du service commercial pour prévoir la production et éviter les ruptures. Je passe les commandes pour les accessoires et les palettes vides. Je réalise un inventaire quasi journalier. J ai suivi une formation manager.





technicien qualité (malbranque sas illies 59).

Réalisation de test de contrôles non destructifs sur pièces (pmi,

Dimensionnel…).

Contrôle en ligne des pièces pour validation de l’étape de fabrication.

Réalisation de dossiers qualité clients.

Présentation des dossiers qualité aux clients lors des recettes en usine.

Réalisation du contrôle réception : quantitativement et qualitativement

Validation des certificats matières selon les différentes normes (ASTM,

ASME…).

Suivi des fournisseurs : rédaction des fiches de non conformités pour

envoi aux fournisseurs et suivi de leur évolution jusqu’à clôture.

Participation aux groupes de travail sur les résolutions de problèmes (8D,

5 pourquoi).

Participation à la préparation et au déroulement des audits de certification

(ISO 9001 v2008, DESP 97/23 CE).



Mes compétences :

dynamique

Organisé

Réactif

RIGOUREUX

Sociable

Rigueur

Organisation