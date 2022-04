Jonathan DETHIER

Bienvenu à tous,



Je ne suis pas la pour me présenter mais présenter un projet que j'ai a coeur depuis 4 ans et que nous lancons cette année.



Nous venons de nous constituer en ASBL ce lundi 9 février 2009.



Nos buts sont:



- Promouvoir la pratique du Street-Soccer.



- Donner la possibilité à tout un chacun de créer un club et de pratiquer le Street-Soccer dans son quartier ou son village.



- Créer un mouvement dynamique dans les villages.



- Eduquer par la pratique du Street-Soccer.



Notre concept est un concept qui permettrait a tout a un chacun de créer un club avec des infrastructure minimum, pas besoin de terrain de football, de buvette, de vestiaire, un investissement minimum, deux goals, des maillots, un ballon, des lignes sur le sol pour délimiter le terrain et l'affiliation payée, la possibilité de créer un club là où d'habitude, il n'aurait jamais été possible de pratiquer et ceci se déroule pendant l'entre saison du football et du mini foot (de mai à septembre).



Pour notre projet, nous sommes a la recherche d'investisseur intéressé par un tel projet et qui je le pense touchera une grande part du publique.



Nous souhaitons élargir notre compétition en dehors de la Belgique, si vous souhaitez collaborer à notre projet pour élargir la pratique du street-soccer nous répondrons a votre demande.



Vous souhaitez en savoir plus,

si vous souhaitez nous contatcez , contact@street-soccerleague.com