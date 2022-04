Georges-Igor SEMENOFF *

Mes Coordonnées SONT

Tél 00 33 5 56 67 18 10 (bureau chez moi )

Tél 00 33 6 31 54 17 42

igor.semenoff @ wanadoo.fr



Né le 5 juillet 1962, Talence (33 - Gironde )

Nationalité française

Célibataire

54 ans



COMPTABLE



COMPETENCES



Réception et enregistrement » et l'exploitation de documents





REFERENCES PROFESSIONNELLES



2005 Château Langoiran Barreyre - Comptable



Union Association 2000/2003 des Terres de Rivières - Langoiran

Aide Documentaliste



1999/2000 Institut de Maintenance Aéronautique - Mérignac

Chargé d' information



1999 Mairie de Langoiran

Agent de census



Travailleur Indépendant - Communauté Urbaine de Bordeaux

Création d' UNE structure Verser le ramassage des bouteilles en verre Auprès des restaurateurs



1997 Sté Mach 33 - Bordeaux

Documentaliste



EXPERIENCES complementaires SANTES

1994 Agent de Recouvrement - Recette Principale des Impôts - Sèvres



1984/1994 principal Comptable - Dassault Aviation - Vaucresson / Vélizy





FORMATION



Compatibilité 1984 BTS et Administration des Entreprises

Anglais , Allemand notions scolaires

Informatique , Internet, MSDN permis

Permis B , Véhicule personnel



Mes compétences :

Veille scientifique

Analyse stratégique