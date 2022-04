Karine DIORÉ DE PÉRIGNY

Avec ses 350 agences et 45 000 intérimaires en mission chaque jour, le Groupe Proman est aujourd’hui le 5ème acteur Français sur le marché du travail temporaire et du recrutement CDD/CDI.

Entreprise familiale à dimension humaine fondée en 1990, Proman met l’accent sur l’ancrage local de ses agences d’emploi synonyme de proximité et de réactivité. Société de service de terrain, Proman est plus que jamais à l’écoute de ses partenaires et de ses nombreux clients.



L'agence Proman de Cissac a pour secteur le Médoc. De forte dominance VITI VINI et BTP, nous avons du personnel qualifié dans ces domaines d'activité, ce qui nous permet d'être réactif dans la délégation d'intérimaires.



L’agence Proman d’Eysines, ouverte depuis mars 2018, est spécialisée dans les domaines des travaux publics et des gros œuvres.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Ressources humaines

Gestion administrative

Sourcing

Entretiens professionnels

Contrat de travail

Hôtellerie

OSMOSE - CRM

Microsoft Office

Gestion de la paie intérimaire

Logiciel PLD

Logiciel Hop 2000

Placement actif