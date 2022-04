Jonathan DETHIER

Madame,monsieur,



Je suis sur viadéo car c'es lemeilleur moyen de faire des connaissance dans le business.

J'ai quelque chose a vous proposer et ceci n'existe pas!

Nous avons les droits et ceci peut etre vend ans le monde entier.

Cette machine propose de réduire la consommation de minimun 12% et est garanti 6 mois satisfait ou remboursé!

Pas intéressant!!!

Le bénéfice a en tirer est énorme!

Si vous voulez plus amples explication je sui la pour vous répondre!

A tout de suite pour de bonnes affaires!



Mes compétences :

MLM