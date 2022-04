Jonathan DIERCHX

Je suis polyvalent , est investi des missions comptable annexes telles que la comptabilité fournisseurs.



Ma fonction principale est d’enregistrer et de traiter les informations relatives aux suivis de leurs comptes.

Je dois ensuite rendre compte à mon responsable hiérarchique, le responsable comptable, administratif et financier de l’avancement de mon travail. Je dois impérativement respecter les délais qui me sont accordés.



J'ai de bonnes connaissances dans l'utilisation des logiciel suivants :

- SAP

- AS400

- EBP

- CITRIX

- Pack Ciel

- Microsoft office



Mes compétences :

SAP